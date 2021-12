Genève n’aura pas de Cité de la musique. Comme on pouvait le pressentir, le vote populaire négatif de juin dernier a condamné le projet, malgré les tentatives pour le maintenir en vie. La Fondation de la Cité de la musique a annoncé mercredi qu’elle renonçait à une réalisation devenue très improbable.

Les grandes déclarations des opposants disant qu’ils voulaient une cité de la musique, «mais pas celle-là», n’avaient pas convaincu grand monde. Une telle entreprise implique des années de travail, beaucoup d’argent investi et la réalisation de plans précis. Lorsqu’un paquet de ce genre échoue devant le peuple, on ne peut pas juste en garder les meilleurs morceaux, lui redonner un coup de peinture et aller de l’avant.