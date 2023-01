Notre histoire en 1923 – L’actualité heureuse d’il y a cent ans De quoi pouvaient se réjouir nos aïeux d’il y a un siècle? Tour d’horizon des événements d’une année paisible. Benjamin Chaix

L’affiche de la Fête des fleurs représentant sa joyeuse bataille de fleurs, par Jules Courvoisier. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Quelle belle année! Oh les beaux jours! Entre deux guerres mondiales, dans une Genève devenue internationale et une Suisse bien dans ses frontières, le temps est à l’insouciance. Nous sommes il y a cent ans; 1923 s’annonce bien. Des commémorations, des expositions, des salons et des fêtes semblent en être les principaux événements.