Problèmes de voisinage – L’activité de maman de jour est-elle bruyante «par essence»? Interdite de travailler à son domicile de Renens (VD) suite aux doléances d’une voisine d’immeuble, une accueillante agréée en milieu familial mise tout sur son recours au Tribunal fédéral. Benjamin Pillard

Les nombreux passages des parents amenant et récupérant leurs enfants ainsi que les va-et-vient des enfants eux-mêmes troublent inévitablement la quiétude d’un immeuble, a argué la Cour d’appel civile vaudoise. Getty Images

Cela fait plus d’une année que les juges fédéraux examinent un recours déposé par Laura* (45 ans), maman de jour vaudoise agréée depuis 2009. Et pour cause: leur verdict impactera toutes les accueillantes en milieu familial du pays qui n’ont pas la chance de vivre – et donc de travailler – dans une maison individuelle. De même que, par extension, les parents qui n’ont d’autre choix que d’opter pour cette solution de garde pour leurs enfants, au vu du manque chronique de places en garderie.

L’an dernier, la Cour d’appel civile du canton de Vaud confirmait une interdiction d’exercer à domicile qui avait été signifiée à la quadragénaire par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, saisi par son unique voisine d’immeuble. Motif invoqué par cette retraitée du rez-de-chaussée: un bruit «invivable», contrevenant au règlement régissant cette petite PPE de Renens. Lequel stipule, de manière très conventionnelle, que l’exercice d’une profession y est autorisé uniquement s’il «ne nuit pas à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble».