Portrait de Yannick Zanata – L’acrobate genevois du manche à balai du F/A-18 suisse Pilote de démonstration du F/A-18, Yannick Zanata prépare sa dernière saison de shows ces jours dans le ciel payernois. Sébastien Galliker

Le capitaine Yannick «Fönsi» Zanata, pilote de F/A-18 au sein de l’escadrille d’aviation 17, est surtout le pilote du Swiss Hornet Display Team des Forces aériennes suisses. CHRISTIAN BRUN

Sur une photo de sa page Instagram, l’écharpe du Genève-Servette hockey Club reposait fièrement sur un aileron du F/A-18 de démonstration des forces aériennes suisses, vendredi 28 septembre dernier. Avant de s’envoler de Payerne pour dessiner des arabesques dans le ciel broyard, Yannick Zanata, pilote de démonstration de l’avion et Genevois d’origine tenait à féliciter le club pour son premier titre national. À sa manière, celui qui vit désormais à Estavayer-le-Lac est aussi un exemple à suivre. Et c’est ce qu’il souhaite insuffler à l’esprit des plus jeunes, tout en démontrant à la population suisse les capacités de son avion et le savoir-faire de l’armée.