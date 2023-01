Et si en 2023… chacun faisait le constat de la morosité de la vie quotidienne et se rendait compte que la cause principale en était notre attention en permanence braquée sur nos smartphones, notre esprit à 80% accaparé par le scintillement de l’écran, nos pouces frénétiquement utilisés pour pianoter une réponse courriel, un tweet ou Instagram, une conversation Facebook avec moult «like», smiley ou une photo en mouvement pour TikTok? Tout un programme. Un emploi à plein temps pour le grand bénéfice des réseaux asociaux.

Ils/elles sont des millions, peut-être des milliards tout absorbés par leurs prothèses virtuelles, à tel point qu’il est rare de les voir en couple au resto, sur une banquette de train ou un siège des TPG, non pas se regarder – l’autre n’existe pas – pour parler du Noël d’hier, de la dernière sortie avec les copains/copines, du dernier film ou dernier match vu, de prochaines vacances à la mer ou à la montagne, mais échanger par claviers interposés.

Addicts/es jusqu’au bout des ongles, ils/elles sont court-circuités de la vraie vie. Ils/elles sont absentes du monde vivant. Ils/elles sont aveugles à tout ce qui les entoure. Enfermés dans leur bulle, ils/elles n’ont plus le regard curieux hors des applications, plus l’esprit disponible pour saisir les instants du quotidien, plus l’œil vif pour capter l’instantané, plus le geste spontané pour s’étonner, voir, entendre, saluer, s’ouvrir.

Ainsi enfin libérés/es de la pensée automatique, de la paresse du cognitif, de l’absorption autistique, de la névrose virtuelle, de la frénésie du tapotement pour être attentifs/ves le temps d’une heure, d’un jour, d’une semaine, d’un mois – selon ses capacités d’abstinence – à l’autre en face de soi, à côté de soi. À la croisée d’une rue, sur une place, au détour d’un chemin, le/la voir, apprécier sa corpulence, son regard, son allure et se rendre disponible pour décrocher un sourire, un salut amical de partage de la vie. Ce serait une belle promesse faite pour échapper à la tyrannie des écrans et donner un nouvel espoir de fraternité dans la rencontre et l’échange in situ.

Exprimer la joie de vivre est contagieux et on en redemande.

Léon Meynet

