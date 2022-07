De si bonnes mauvaises herbes (1/5) – L’achillée millefeuille, des pieds d’Achille à nos assiettes Feuilles légères au goût camphré, fleurs au goût puissant. La plante sauvage parfume les plats à la manière d’une aromatique. Luca Di Stefano

Les feuilles de l’achillée millefeuille vont rehausser une préparation à la manière d’une aromatique classique. LUCIEN FORTUNATI

On connaît du légendaire Achille sa force, son courage, son caractère fougueux et son point faible. La manière dont le héros grec soignait ses pieds est plus secrète. Et pourtant, raconte-t-on, le beau guerrier appliquait sur ses petons martyrisés une herbe sauvage aux milles vertus. À tel point que notre combattant grec serait à l’origine du nom de l’achillée millefeuille.