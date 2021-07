Au bon coin canin (1/8) – Lâcher de chiens coureurs dans la forêt de la Bâtie Un espace de liberté, aux deux bouts de la laisse, dans les allées ombragées de ce bois partageur qui domine la ville. Thierry Mertenat

Genève, le 5 juin 2021. Des chiens et leurs maîtres et maîtresses se promènent au bois de la Bâtie. PIERRE ALBOUY

La Butte-aux-Cailles? Non, aux chiens. Genève n’est pas Paris. On s’y déplace plus facilement avec son animal de compagnie, les distances sont plus courtes, les dépaysements rapides et garantis. Direction le bois de la Bâtie et ses 12 hectares de forêt. Tous les chiens citadins connaissent l’endroit.

La prairie centrale, au pied de l’ancien chalet, fut pendant longtemps la leur. Là, hier encore, une buvette canine, été comme hiver, un parc sans clôture, des habitués à tous les âges de la vie. L’adresse n’est plus la même. Des familles sans animaux mais avec enfants ont pris le relais. Il faut le savoir. Et le respecter.