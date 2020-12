Humour sur petit écran – «Lâché» par France Télévisions, le Montreux Comedy «reste confiant» Le «coup dur» a été révélé par «Le Parisien», qui a découvert que les liens entre «le grand rendez-vous de l’humour francophone» et son partenaire historique étaient rompus. Florence Millioud-Henriques

Grégoire Furrer, fondateur du Montreux Comedy, travaille sur d’autres pistes avec d’autres diffuseurs. Chantal Dervey

La 31e édition du Montreux Comedy biffée de l’agenda de décembre 2020 par le Covid, la direction, le staff et les artistes du festival rêvaient de faire vivre tout ce qu’ils avaient concocté malgré tout. Alors, il y a d’abord eu des capsules vidéos, mais l’ambition était aussi de monter certains des galas au printemps avec du public, si possible, et surtout devant les caméras des chaînes partenaires de l’événement: la RTS et Canal+ mais aussi France Télévisions. Une opportunité que vient de décapiter ce diffuseur, partenaire de l’événement montreusien depuis 2010 «en refusant de reporter son financement» sur l’année à venir.