Calvaire sur 10’000 m aux JO – Lâché, Julien Wanders s’est accroché comme il a pu Le Genevois a clôturé la première journée de l’athlétisme au stade olympique de Tokyo. Ses premiers Jeux l’ont fait énormément souffrir sur 10’000 mètres. Sylvain Bolt Tokyo

Julien Wanders s’est effondré sur la ligne d’arrivée. KEYSTONE

Les alentours du stade olympique de Tokyo avaient des allures d’état de siège. Toutes les rues du quartier ont été barricadées et plusieurs contrôles sécuritaires et sanitaires ont été érigés. De quoi trancher avec ces familles qui se sont prises en selfie avec les anneaux olympiques, l’écrin en toile de fond, comme un moment de douceur dans cet environnement militarisé.

À l’intérieur du stade, les sièges colorés ont comblé quelque peu le vide et certaines délégations ont agité des drapeaux pour rappeler que l’athlétisme vivait sa première soirée aux Jeux. La tension est montée peu à peu jusqu’à ce qu’un commentateur britannique, assis à nos côtés, ne s’enflamme: «It’s the first olympic final!» Au départ, 25 hommes pour 25 tours et, au milieu, Julien Wanders, qui vivait là ses premiers JO.