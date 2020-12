Consommation – L’achat physique patine, l’e-commerce s’envole Les ventes numériques en Suisse ont explosé de 33% en comparaison annuelle entre le 1er décembre et Noël, d’après les derniers chiffres de l’émetteur de cartes de crédit Swisscard.

La hausse la plus spectaculaire des ventes en ligne par carte de crédit concerne le secteur des montres et bijoux, en hausse de 117%. AFP

En Suisse, les achats par carte de crédit dans le commerce de détail ont progressé de 8% sur un an durant la période de Noël, a indiqué lundi Swisscard, détenu par Credit Suisse et American Express. Pandémie oblige, les ventes numériques ont explosé de 33% en comparaison annuelle entre le 1er décembre et Noël, Le commerce traditionnel, lui, est en berne, n’augmentant que de 1% par rapport à 2019.

La hausse la plus spectaculaire des ventes en ligne par carte de crédit concerne le secteur des montres et bijoux, en hausse de 117%, suivi par le domaine des fleuristes (+76%), de l’habillement (+60%) et des supermarchés (+56%).

En parallèle, les achats effectués dans les magasins ont reculé sur les produits électroniques (-29%) et les vêtements (-21%), tandis qu’ils ont augmenté de 27% dans les supermarchés.

ATS/NXP