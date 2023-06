Un oui à 60% – L’acharnement des opposants à la loi Covid n’a pas payé Pour la troisième fois en deux ans, les Suisses ont soutenu la stratégie sanitaire du Conseil fédéral et du parlement face au coronavirus. Florent Quiquerez - Berne

Déception pour les opposants à la loi Covid. Ils ont échoué une troisième fois dans les urnes. keystone-sda.ch

C’est oui, et un oui important. Plus de 60% des Suisses ont accepté ce dimanche la loi Covid. Cette prolongation de la législation jusqu’en 2024 permet de recourir «en cas de nécessité» à des instruments qui ont fait leurs preuves, afin de protéger les personnes menacées et le système de santé en cas de rebond de l’épidémie. On pense ici notamment au pass sanitaire, ou aux applications de traçage.