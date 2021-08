L’éditorial - L’accusation folle contre un doctorant

Mais quelle mouche les a piqués? C’est ce que l’on se demande en lisant les attaques d’un collectif militant anonyme envers un assistant de français moderne à l’UNIGE et youtubeur. «Liens avec des néonazis», «stratégie de reconquête de l’université par l’extrême droite», «fachosphère», etc.: les accusations sont lourdes.

Pourtant, elles ne tiennent pas la route. Ce n’est pas parce que – parmi un large public – certaines personnes d’extrême droite apprécient ses vidéos que le youtubeur partage en retour l’idéologie de ces dernières. Pas plus qu’une jolie fille sifflée dans la rue ne cautionne la drague du malotru.

Ces doléances auraient simplement été de mauvaise foi si elles avaient été faites dans une vidéo répondant au doctorant – on aurait appelé cela un clash. Mais dans ce cas, elles ont été adressées aux supérieurs de l’assistant à l’Université ainsi qu’à la «Tribune de Genève», sommée de ne plus lui tendre le micro. Jeter publiquement l’opprobre sur une personne à qui rien n’est reproché directement, nuire à sa carrière, museler sa parole dans l’espace médiatique… ces tentatives sont indignes d’un groupe qui entend lutter contre le totalitarisme, plus encore lorsqu’elles sont anonymes.

Par ailleurs, le fait qu’une série d’associations étudiantes ou de défense des minorités de la place soutiennent ce courrier pose question. Désigner un ennemi à abattre, est-ce vraiment une saine manière de justifier ses combats?

De la part de groupes qui luttent contre toute discrimination ou d’étudiants, cette chasse aux sorcières idéologique est paradoxale et exclut le débat démocratique. L’esprit critique sert aussi à éviter l’équation simpliste prônée par l’intersectionnalité qui veut que «les ennemis de mes amis sont mes ennemis».

