Accord fiscal transfrontalier – L’accord sur le télétravail des frontaliers est prolongé La situation actuelle est prolongée jusqu’au 31 octobre. Le volet sur la sécurité sociale a déjà été renouvelé par Berne et Paris. Fabrice Breithaupt

Le nombre de frontaliers en situation de télétravail est estimé à plus de 40’000 dans le Grand Genève. 20MINUTES/MICHAEL SCHERRER

La nouvelle était attendue depuis plusieurs semaines par les télétravailleurs frontaliers européens résidant en France voisine et employés par une entreprise située en Suisse. L’accord amiable entre la Suisse et la France sur la fiscalité de ces travailleurs a été prolongé jusqu’au 31 octobre. L’information est officialisée sur le site internet de l’État de Genève.

Abo Télétravail des frontaliers de Suisse Le Grand Genève interpelle Emmanuel Macron et Ignazio Cassis Abo Emplois en Suisse Le nombre de travailleurs frontaliers pourrait doubler d’ici à dix ans Concrètement, cela signifie que les salariés dont l’emploi le permet techniquement pourront ainsi continuer, jusqu’à cette date du moins, à faire du «home office» un ou plusieurs jours par semaine depuis leur domicile en France voisine sans que leur employeur suisse ne soit contraint de verser des impôts à la France, ce qui est de toute manière illégale au regard du droit helvétique.

Régime d’exception

Ajoutons que l’accord amiable franco-suisse sur la sécurité sociale, lui, a déjà été reconduit jusqu’au 31 décembre. Celui-ci permet aux télétravailleurs frontaliers en Suisse d’exercer depuis chez eux sans être assujettis au régime de la Sécurité sociale française.

Pour rappel, ces deux accords amiables constituent un régime d’exception. Ils ont été conclus à l’origine entre nos deux pays pendant la pandémie de Covid-19. Son but est d’autoriser les travailleurs frontaliers en Suisse d’exercer depuis leur domicile en France voisine, tout en leur permettant de demeurer assujettis à la sécurité sociale helvétique et au régime fiscal comme s’ils avaient continué de travailler en totalité en Suisse. Depuis, ces accords ont été reconduits plusieurs fois entre Berne et Paris.

«Un pas en avant, deux pas en arrière»

Invité à réagir, Blaise Matthey, secrétaire général de la Fédération des entreprises romandes (FER) et directeur général de la section genevoise de l’organisation patronale, se félicite que ces deux renouvellements successifs «dégagent quelque peu l’horizon».



Toutefois, «ils n’en demeurent pas moins provisoires et à nouveau décalés dans le temps», déplore-t-il. Le responsable dit avoir «le sentiment de faire un pas en avant et deux en arrière»: «Les accords sont certes prolongés, mais les entreprises sont désormais exposées à deux échéances distinctes qui vont chacune amener leur lot d’inquiétudes et de questionnements.»

Pourquoi la date de la prochaine échéance des deux accords amiables n’est-elle pas la même? Blaise Matthey l’explique par le fait que les deux accords sont négociés par des services et ministères différents entre nos deux pays.

Néanmoins, le patron de la FER voit dans ces deux renouvellements un bon signe; celui de «la volonté de Berne et de Paris de trouver une solution pérenne» à la problématique du télétravail des frontaliers.

Développement suivra en fin de soirée.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

