Chaîne d’approvisionnement – L’accès limité à certains composants renchérit les biens importés Si la Suisse semble moins concernée, l’industrie européenne fait face à des problèmes de pénurie dont les conséquences pourraient se répercuter sur le porte-monnaie des ménages. Olivier Wurlod

Dans le monde entier, des goulots d’étranglement sont apparus , t ouchant sporadiquement soit le transport maritime, soit les ports contraints de se réorganiser pour répondre aux mesures sanitaires. AFP

Depuis un an, dans les grands ports de transbordement de marchandises, la machine est moins bien huilée que de coutume. Dans le monde entier, des goulots d’étranglement sont apparus, touchant sporadiquement soit le transport maritime, soit les ports contraints de se réorganiser et d’augmenter leur espace de stockage pour répondre aux mesures sanitaires. «La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur les chaînes d’approvisionnement à travers le monde et a affecté à jamais le fonctionnement de nombreuses entreprises», écrivait en fin d’année Pascal Matthey, consultant chez AXA XL.