Coronavirus – La France bloque l’accès aux produits non essentiels Dans un entretien dimanche au 20h de TF1, Jean Castex a annoncé que les grandes surfaces ouvertes devront bloquer l’accès aux rayons de produits non essentiels dès mardi.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé que les grandes surfaces devront fermer leurs rayons non-essentiels (archives). KEYSTONE/EPA/MARTIN BUREAU

Les petits commerces resteront fermés. Les grandes surfaces ouvertes devront elles bloquer l’accès aux rayons de produits non-essentiels dès mardi, a tranché dimanche le Premier ministre Jean Castex, lors d’un entretien au 20h de TF1. «Ce n’est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c’est beaucoup trop tôt», a estimé le chef du gouvernement qui a exhorté «toutes et tous, au-delà des commerçants, (à être) extrêmement vigilants» et à respecter ce confinement. «Il en va de la survie de l’économie, il en va de notre santé collective», a-t-il insisté.

«La vente des produits qui (...) sont d’ores et déjà interdits dans les commerces de proximité» seront également prohibés «dans les grandes surfaces» à partir de mardi, a ajouté le Premier ministre. En reconnaissant qu’il s’agissait pour lui d’un «crève-coeur», Jean Castex a promis de «soutenir massivement (ces commerces) pour qu’ils ne mettent pas la clé sous la porte».

Rendez-vous dans 15 jours

«Rendez-vous est déjà pris pour voir si la situation s’améliore, comment ils pourront progressivement sortir de cette situation, ça c’est la conciliation des impératifs économiques et des impératifs sanitaires», a-t-il ajouté. «Mais au jour où nous parlons, c’est clair, la priorité, c’est la protection de la santé de nos concitoyens».

Le Premier ministre a affirmé comprendre que les Français «râlent», ajoutant qu’un point serait fait «dans 15 jours et puis, surtout, à l’échéance du 1er décembre fixée comme la fin de ce confinement». «Je dis à ces commerçants et à tous les autres, mieux vous respecterez les règles aujourd’hui à tous nos concitoyens, mieux vous respecterez toutes ces consignes de sécurité sanitaire, plus vite nous pourrons sortir», a-t-il ajouté.

ATS/NXP