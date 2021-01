Une jolie spécialité à La Côte – L’acacia parfume le pinot gris des Vaugues Le domaine de Chigny offre une jolie palette de vins. David Moginier

Le domaine familial juste au-dessus de Morges est né d’un voyage, celui que fit le Bernois Gottfried Imhof pour acheter une ferme en 1918. Il y plante de la vigne à côté de ses cultures. Son fils Willy s’y consacrera ensuite entièrement, et montera la cave en 1948, reprise par la troisième génération, Jacky, en 1982, avant la quatrième en 2016. Aujourd’hui, donc, Nicolas Maradan encave la vendange de cinq hectares, majoritairement sur la commune, et livre à la Cave de la Côte le produit de cinq autres hectares en location. Et il poursuit l’activité de pépiniériste lancée par son grand-père.

Bien sûr, ici, chasselas, pinot noir et gamay sont présents depuis toujours. Mais la famille a très tôt planté d’autres cépages, doral, viognier, pinot gris, gamaret, garanoir, merlot ou galotta.

Le viognier Émotions, élevé en barriques, développe les arômes typiques du cépage rhodanien, abricot, fruits exotiques, miel, avant une bouche vive et complexe, sans lourdeur.

Le pinot gris Insolite est présent dans une vinification classique mais aussi dans un élevage en barriques d’acacia, sous le nom d’Insolite. On retrouve bien sûr dans ce dernier les arômes typiques de poire, d’épices et de miel, ici accentué par l’élevage. La bouche est riche, enrobée, avec une pointe de douceur qui en fait plus un vin de gastronomie que d’apéritif.