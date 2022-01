Épizootie en Haute-Savoie – L’abattage d’un troupeau de vaches tout entier suscite la colère Les milieux agricoles français dénoncent la mesure radicale prise face un cas de brucellose. À Genève, on suit la situation, tout en restant serein. Antoine Grosjean

L’abattage de plus de 200 vaches en Haute-Savoie, à cause d’un cas de brucellose, a suscité de l’émoi des deux côtés de la frontière. ALAIN ROUECHE

Les milieux agricoles haut-savoyards sont en ébullition. L’abattage d’un troupeau entier de vaches laitières a suscité indignation et tristesse chez nos voisins, mais aussi chez certains éleveurs du canton de Genève. Près de 230 têtes de bétail d’un élevage situé près de la Roche-sur-Foron ont été menées à l’abattoir de Bonneville la semaine dernière, pour des raisons sanitaires. Une pétition en ligne demandant de renoncer à cet abattage a recueilli plus de 92 000 signatures. La mobilisation d’agriculteurs et d’associations qui voulaient empêcher l’opération d’avoir lieu n’a fait que la ralentir.