Concert – La youtse a fait se lever le soleil La 4e aube musicale de l’été a permis au public des Bains des Pâquis d’entendre la yodleuse Nadja Räss et son partenaire accordéoniste Markus Flückiger. Benjamin Chaix



La chanteuse Nadja Räss et l’accordéoniste Markus Flückiger, dans le cadre des Aubes musicales aux Bains des Pâquis. Pierre Albouy

À 5h20 à Cornavin, on peut prendre le train pour Schwytz. Le voyage dure 4h16. Mardi matin, le trajet était plus court. Il suffisait de se pointer un peu avant 6h aux Bains des Pâquis. Dépaysement 100% helvétique lors de la quatrième Aube musicale de l’été, au son de l’accordéon schwytzois de Markus Flückiger, natif du canton d’Argovie. Nadja Räss, elle, est née dans la région qui a donné son nom à l’instrument et au pays tout entier. Sa voix puissante et agile est rompue à l’art difficile du yodel ou youtse, comme on voudra.

Le concert s’appelle «Fiisigugg», mot de dialecte derrière lequel on trouve à la fois «jongleur» et «inventeur». Jonglerie pour la voix, c’est sûr, et invention pour la liberté du chant, qui le fait classer dans la catégorie «youtse contemporaine». Le public de l’aube, malgré la pluie de la veille et la fraîcheur mordante, accourt assez nombreux, sa réservation en poche ou à la main, limitation des places oblige. Pas mal de têtes grises ou blanches, mais pas que. Ce concert n’est pas du folklore, même si Nadja Räss a commencé sa carrière dans des tenues de carte postale.

Une exposition sur le livre

Aujourd’hui, la chanteuse est en robe d’été fleurie et veste en jeans, et son partenaire est vêtu comme vous et moi. Perchés jusque sur le plongeoir, ou prudemment abrités, les spectateurs se laissent charmer par les envolées vocales de Nadja, qui semble ne jamais pouvoir s’arrêter, une séquence en amenant une autre, sans laisser de place aux applaudissements. Quel souffle, quel coffre! Elle finit par s’arrêter comme à regret, portée par les notes joyeuses de l’accordéon, lui aussi infatigable.

Et tout cela pour ne rien dire, serait-on tenté de grommeler. Aucune parole intelligible, en effet, avant les vraies chansons du duo, écrites en grande partie par Markus, et le reste par Nadja. Des chansons en schwyzertütsch évidemment, qui parlent de «choses actuelles», nous annonce l’interprète. On la croit sur parole. Et le rythme alerte et le timbre montagnard font le reste.

Pour ceux qui viendront aux prochaines Aubes (voir lesaubes.ch), avant de quitter la jetée il n’est pas déconseillé de s’arrêter devant les panneaux de l’exposition «Le livre se livre», une ambassade des fabuleuses collections de la Fondation Martin Bodmer. Grâce à des photos de l’artiste suisse Naomi Wenger, on suit le destin des livres d’exception conservés à Cologny, de leur restauration à leur présentation dans les vitrines du musée.