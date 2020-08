Fermeture de la dernière usine suisse – La vraie tuile jaune «vaudoise» en voie de disparition La fermeture de la Tuilerie de Bardonnex pose un problème de taille. C’était la dernière de Suisse à produire la fameuse tuile jaune à l’ancienne, celle qui couvre plus d’un tiers des toits vaudois historiques. Christophe Boillat

La toiture de Chillon compte 4500 m² pour environ 150’000 tuiles – dont deux ou trois encore datent du XV e siècle. Elle fait l’objet d’un entretien annuel. Les tuiles devenues sombres à cause de la patine du temps seront progressivement changées sur une durée de trente ans. Chantal Dervey

La fermeture à la fin de l’année de la Tuilerie de Bardonnex (GE), dernier fabricant suisse et propriété de Ceramic Gasser, condamne en l’état la bonne vieille tuile vaudoise. Produite à partir d’un rare et important gisement d’argile, en terre genevoise, qui lui donne cette nuance jaune à la cuisson, cette tuile faisait plus que partie du paysage.