Martina Hingis en interview vidéo – La vraie histoire de la star du tennis en cinq minutes

On croit tout connaître de Martina Hingis - et pourtant, on se demande qui elle est vraiment. Dans cette vidéo, elle raconte toute son histoire.

Durant les deux dernières années, deux journalistes alémaniques de Das Magazin - Christof Gertsch et Mikael Krogerus - ont accompagné la meilleure sportive que la Suisse n’a jamais eue: Martina Hingis. Mais pourquoi?

Martina Hingis fait partie de ces gens dont on pense tout savoir. Même celui qui n’est pas capable de différencier le tennis du squash a entendu dire que, dans les années 1990, une Suissesse adolescente était grimpée sur le toit du monde, devenant la plus jeune Numéro 1 de l’histoire. Un talent extraordinaire, peut-être encore jamais vu dans le tennis.

On sait par ailleurs qu’elle a remporté de nombreux titres du Grand Chelem et qu’elle a dominé la hiérarchie mondiale durant des années. On se souvient aussi d’une affaire de cocaïne. Qu’elle n’avait pas la langue dans sa poche. Qu’une mère sévère l’entraînait et veillait sur elle. A partir de là, on peut croire que tout est dit.