Finale du championnat – La vraie fin et le début de la quête de soi d’Alyssa Lagonia La capitaine dispute son dernier match avec Servette Chênois lundi lors de la finale féminine de la Super League. Un cap difficile à franchir, mais nécessaire pour «trouver des réponses». Florian Vaney

Alyssa Lagonia avait déjà vécu une première retraite en 2018, avant de signer l’année suivante à Servette. KEYSTONE

Lorsqu’elle y songe, Alyssa Lagonia est émue. Alors elle évite d’y penser. Entre un travail prenant à l’UEFA (il y a l’Euro de cet été à préparer) et une fin de saison haletante avec Servette Chênois, sa pendule ne lui offre de toute de façon que peu de temps pour gamberger. Jusqu’à ce que quelques signes, autant de marques d’affection, viennent la rappeler à la réalité. Ces clins d’œil complices, c’est son coach après la qualification miracle en finale: «Ce n’est pas encore fini pour toi!» Ce sont ses coéquipières durant la semaine: «Encore deux entraînements Aly!» Et un match. Le plus important de tous: la finale du championnat face à Zurich (lundi à 15 h à la Tuilière). Après quoi, il en sera vraiment fini de la vie en grenat de la capitaine.