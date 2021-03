Il est devenu l’une des bêtes noires du lobby agrochimique en France. Journaliste scientifique au «Monde», Stéphane Foucart expose les méfaits des pesticides depuis dix ans. Dans son livre «Et le monde devint silencieux», réédité le 4 mars chez Points Seuil, il souligne le lien entre les nouveaux pesticides de synthèse et l’effondrement du nombre d’insectes et d’oiseaux observé dans les pays occidentaux. Il suit avec attention la campagne sur les votations antipesticides du 13 juin en Suisse.

Avez-vous entendu parler, depuis Paris, des initiatives suisses contre les pesticides?

Oui, on en a beaucoup entendu parler, au moins dans le milieu des scientifiques qui travaillent sur ce problème. C’est quelque chose de complètement inédit, dans un pays occidental, qu’on demande à la population de se prononcer sur cette question qui est technique mais surtout politique: veut-on maintenir l’agriculture dans le système actuel, avec tous les dégâts qu’il peut engendrer sur l’environnement et la santé? Ou veut-on changer pour donner plus de valeur à ce qu’on mange, tout simplement? C’est intéressant, inédit et important.