Pépite musicale – La voix singulière du «Livre pour toi» La mezzo-soprano Brigitte Balleys publie un disque en hommage à Marguerite Burnat-Provins et Caroline Charrière. Matthieu Chenal

La mezzo-soprano Brigitte Balleys enseigne aujourd’hui le chant à la Haute École de Musique de Lausanne. Thierry Pillon

Sans doute fallait-il attendre le bon moment et il est enfin arrivé. En 2008, Brigitte Balleys enregistrait avec le pianiste Eric Cerantola un long récital de mélodies signées Caroline Charrière, Mel Bonis, Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Carlos Guastavino et Manuel de Falla. La mezzo-soprano ne s’explique pas clairement pourquoi ce disque est resté si longtemps dans ses tiroirs.

«C’était une période où je n’étais pas bien avec voix, esquisse-t-elle sans s’appesantir. Aujourd’hui, j’y reconnais plusieurs moments de vie.» Toujours est-il qu’en plein confinement, en faisant des rangements, la cantatrice retombe sur cet enregistrement.

«Caroline Charrière est décédée en 2018 et de retrouver sa musique m’a vraiment émue. Elle aurait eu 60 ans en 2020. De plus, Marguerite Burnat-Provins, poétesse, écrivain, peintre, a été un de mes coups de foudre en poésie et une exposition sur elle s’annonçait à Vevey. C’était deux occasions à ne pas manquer.»

Passion littéraire

Même s’il ne concerne que les douze premières plages, le recueil de Caroline Charrière est le cœur vibrant du disque, une traversée sensuelle et haletante du «Livre pour toi» de Marguerite Burnat-Provins. «Quand j’ai entendu les deux premières mélodies chantées par Sophie Marilley, je ne connaissais pas Caroline Charrière, mais je connaissais «Le livre pour toi» par cœur. C’est une poésie qui m’a mis dans des sensations amoureuses. J’ai demandé à Caroline d’en écrire d’autres. Elle est partie au quart de tour!»

«Quand j’ai entendu les deux premières mélodies, je ne connaissais pas Caroline Charrière, mais je connaissais «Le livre pour toi» par cœur.» Brigitte Balleys, mezzo-soprano

Publié en 1907, «Le livre pour toi» de Marguerite Burnat-Provins est constitué de cent poèmes dédiés à son amant, Paul de Kalbermatten (alias Sylvius). Les poèmes en prose décrivent cette passion dévorante avec un érotisme et un lyrisme puissants qui ont fait scandale à l’époque. Lors de la création du cycle, la compositrice fribourgeoise écrivait ceci: «J’ai tenté de retranscrire toutes les facettes de cet amour, d’abord tremblant, puis empli de passion, de douceur, de jalousie, de supplication et enfin d’une certaine tristesse.»

Ce qu’elle ne dit pas, c’est le choix judicieux de recréer en musique un parfum mélodique et harmonique rappelant celui que Marguerite Burnat-Provins connaissait au début du XXe siècle. Délaissant son style habituel plus moderne, Caroline Charrière se love avec un plaisir non dissimulé dans les atmosphères capiteuses de Debussy, Ravel ou Poulenc, avec ici et là quelques élans dissonants, poussant la voix aux limites de l’extase ou du cri.

Brigitte Balleys est une diseuse éprise de la musique des mots. Qu’elle murmure ou se laisse aller à des débordements ardemment soutenus par Eric Cerantola, la cantatrice valaisanne confère à ces déclarations d’amour une sincérité directe qui met superbement le texte en valeur.