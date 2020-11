Médias locaux – «La Voix du Chablais» éteinte avant de se faire entendre Le projet porté par deux journalistes chablaisiens est mort-né, faute d’avoir reçu l’aide financière requise auprès des Communes concernées. Christophe Boillat

«La Voix du Chablais» était portée par un tandem de journalistes de la région: Fabrice Zwahlen et Valérie Passello. DR

En mai, Valérie Passello et Fabrice Zwahlen, deux journalistes chablaisiens, ont lancé publiquement un média qui se voulait d’un genre nouveau dans le Chablais. «La Voix du Chablais» devait être un support d’informations électronique – via internet et sur les applications.

«Le comité de Chablais Région a récemment tranché. Il a choisi de ne pas soutenir financièrement notre projet.» Fabrice Zwahlen, journaliste

«Notre demande de subvention auprès des Communes des Chablais vaudois et valaisan n’a finalement pas trouvé l’écho espéré. La subvention qui était à hauteur de 3 francs par an et par citoyen de la région, 100’000 habitants, se solde finalement par un échec. Le comité de Chablais Région a récemment tranché. Il a choisi de ne pas soutenir financièrement notre projet», détaille Fabrice Zwahlen.