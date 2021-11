L’Office fédéral de la statistique y arrive, lui. C’est 7429 francs par mois.

C’est le salaire médian, qui n’a rien à voir avec le salaire moyen (ndlr: médian signifie que la moitié gagne plus et l’autre moins). Ce chiffre intègre le 13e mois et agrège toutes les données. En mettant dans le même panier les indemnités, les postes de cadre, les spécialisations, les années d’expérience, on ne peut pas obtenir quelque chose de représentatif. De plus, l’OFS parle d’un salaire à 100%, alors que les infirmiers en fin de carrière - ceux qui gagnent le plus - sont souvent à temps partiel. Nombre d’entre eux n’atteignent même jamais leur plein salaire, puisque 30% ont déjà quitté la profession à l’âge de 35 ans.