7 février 1971 – «La Voix des femmes»: notre podcast sur les 50 ans du suffrage féminin Les Suissesses peuvent voter depuis 50 ans seulement. Retour sur cet événement historique avec quatre femmes qui l’ont vécu, l’ont étudié ou qui ont pris la relève de la lutte pour l’égalité. Un hommage en quatre épisodes. Lorraine Fasler

Les femmes ont pu exprimer leur opinion dans les urnes sur des sujets fédéraux dès 1971. Auparavant, seuls les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève le permettaient sur le plan cantonal. Keystone

La Suisse, dite «la plus vieille démocratie du monde», a tout de même mis plus de 123 ans à accorder aux femmes le même droit de vote et d’éligibilité qu’aux hommes. C’était le 7 février 1971.

Cette histoire ne vous dit rien? Irène Herrmann, professeure ordinaire en histoire transnationale de la Suisse à l’Université de Genève vous explique (presque) tout.

Découvrez le premier des quatre épisodes de ce podcast dédié aux 50 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse réalisé par notre journaliste Lorraine Fasler.

A écouter en cliquant sur ces liens: Speaker.com ou Spotify