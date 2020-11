LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – La voix des eaux Plongeons-nous dans les eaux valaisannes, des Alpes au Léman. Une immersion totale, unique et inattendue au coeur des phénomènes naturels surprenants.

La voix des eaux DR

Plutôt que de suivre un fil rouge linéaire, ce livre tisse un véritable étoffe aux teintes bleutées et au maillage dense et complexe. Sa trame dévoile une diversité de motifs, des glaciers aux eaux souterraines, tressant ainsi un panorama inédit des principaux écosystème aquatiques qui s'animent le long du Rhône et de ses vallées latérales. L'utilisation de l'eau à travers les siècles nous questionne également sur notre rapport à cette ressource et les aléas qui affectent notre quotidien.

Ainsi, le cycle de l'eau en Valais s'accorde au rythme d'une cadence soutenue, véritable ballet saisonnier, entrecoupé de quelques impromptus. Loin de la quiétude d'une berceuse, l'eau et ses enjeux sont tout sauf un long fleuve tranquille.

une immersion dans les eaux valaisannes, des Alpes au Léman

nombreuses photographies couleur

bilingue français/anglais

L’auteure

Originaire d'Évolène dans le val d'Hérens, Claude Bernhard a toujours été fascinée par la nature, avec une attirance particulière pour le monde minéral sous toutes ses formes.

Une formation en géochimie des Sciences de l'Environnement à l'Université de Lausanne lui a permis de mieux comprendre les processus de la Terre et d'appréhender les phénomènes avec un regard nouveau.

Passionnée de photographie, elle explore sans cesse les moindres recoins du paysage pour en saisir l'essence et mettre en lumière les phénomènes.

Elle est l'auteure d'Évolène. Regard sur un paysage (Slatkine, 2017).

Prix et informations*:

Format: 300 x 240 mm, 192 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur.

Dans la limite des stocks disponibles.

* Frais de port et emballage, en sus.

