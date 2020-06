Mobilité – La voiture autonome divise les constructeurs Entre ceux qui sont en train de revoir leurs ambitions à la baisse et ceux qui investissent en masse, l’industrie automobile ne sait plus sur quelle roue danser. Olivier Wurlod

Pour réguler la fluidité du trafic sur autoroute, plusieurs constructeurs, à l’image de Ford ici, travaillent à la mise au point de colonnes de voitures qui se suivent, à distance contrôlée, une fois qu’elles sont engagées sur la voie rapide, permettant à leur pilote de faire autre chose. LMD

Dans le secteur automobile, outre l’électrification des moteurs, la conduite autonome fait partie des thèmes les plus débattus. Depuis plusieurs années, les plus grands constructeurs tentent de se convaincre du potentiel futur de cette technologie. Mais les mois passent et pour le moment rien de vraiment concluant ne se dessine encore dans ce domaine malgré les annonces successives d’entrepreneurs emblématiques tels qu’Elon Musk, fondateur de la marque Tesla.