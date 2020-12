Ville de Genève – «La voie verte est lacunaire» Le Conseil municipal a accepté un crédit d’étude pour le tronçon reliant le pont Hans-Wilsforf au Bois-de-la-Bâtie. Il s’agira de déterminer comment franchir le dénivelé. L’installation d’un ascenseur est envisagée. Théo Allegrezza

Image d’illustration d’un tronçon de la voie verte en 2018. LAURENT GUIRAUD

«Ce projet doit avancer et il doit avancer vite.» Partageant le constat du socialiste Olivier Gurtner, le Conseil municipal de la Ville de Genève a largement accepté (60 oui, 1 non et 1 abstention) la semaine dernière un crédit d’étude de 1,68 million de francs visant à aménager la voie verte entre le pont Hans-Wilsdorf et le Bois-de-la-Bâtie.

La voie verte prévoit de relier Annemasse à Saint-Genis-Pouilly en traversant Genève. L’équivalent de 22 kilomètres accessibles à tous les moyens de locomotion non motorisés. Les premiers aménagements ont été inaugurés en 2018. «Aujourd’hui, la voie verte est un peu lacunaire. Entre la gare des Eaux-Vives et la pointe de la Jonction, il y a un trou», relève le conseiller municipal PS, regrettant un «manque de suivi» lors de la précédente législature.