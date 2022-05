Mondial de hockey – La voie vers la finale était pourtant royale pour l’équipe de Suisse Comme aux JO de Pékin, la Suisse a été éliminée en quarts de finale. La défaite contre les Américains (0-3) est la plus douloureuse de l’ère Patrick Fischer. Cyrill Pasche Helsinki

Les Suisses ont manqué leur début de match et accordé deux buts aux Américains dans le premier tiers-temps. EPA/PETER SCHNEIDER

L’équipe de Suisse a attendu la deuxième partie de soirée pour monter dans les tours et enfin prendre la défense américaine de vitesse. C’était un peu tard, c’est certain, et ce n’était aussi qu’un feu de paille.

La «meilleure» attaque de la phase qualificative (34 buts en sept matches) est tombée en panne au pire moment, alors qu’une qualification pour le dernier carré était en jeu. Si Malgin a pris les choses en main, l’inspiration avait abandonné tous les autres leaders techniques du groupe de Patrick Fischer. Nico Hischier pour commencer, fantastique contre le Canada samedi dernier lors de la victoire de prestige 6-3, n’a cette fois-ci pas pesé du tout contre les Américains. Idem pour Timo Meier, Pius Suter et les autres renforts helvétiques de NHL.