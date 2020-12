Vers la Ziplo et Saint-Julien – La voie se libère pour l’extension du tram 15 L’ultime recourant s’est rétracté. Sauf coup de théâtre, l’autorisation de construire entrera en force vendredi. Marc Moulin

Genève, 19 février 2015. Terminus du tram 15 aux Palettes, à Lancy. © Olivier Vogelsang/Tamedia TDG

Voilà un tramway qui s’est fait désirer. L’extension de la ligne 15 vers la zone industrielle de Plan-les-Ouates (Ziplo) puis vers Saint-Julien devrait voir son chantier démarrer en début d’année prochaine. L’ultime écueil judiciaire est en passe d’être levé. L’autorisation de construire, délivrée en août par Berne, avait fait l’objet d’un recours déposé par le dernier opposant auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Mais cet habitant de Lancy s’est rétracté.

Comme l’indique le Département cantonal des infrastructures, le TAF a en conséquence émis un avis de radiation de l’affaire. Cet acte juridique daté du 10 novembre est lui-même sujet à recours, même si on ne voit guère d’où cela pourrait provenir. Sauf surprise de dernière minute, la radiation sera effective vendredi et l’autorisation de construire sera ainsi pleinement en force. Voilà qui laisse augurer un coup d’envoi du chantier aux alentours du mois de mars prochain, quitte à ce que des travaux préparatoires débutent même plus tôt.