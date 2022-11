Le retrait de Mauro Poggia ouvre le jeu de la prochaine élection au Conseil d’État. Fatigué par deux mandats, dont le dernier a été alourdi par le Covid, le responsable de la Sécurité et de la Santé ne se représentera pas. Après Serge Dal Busco, c’est le dernier élu de 2013 à jeter l’éponge. Bon prince, la locomotive électorale rendra encore service à son parti en étant candidat au Grand Conseil.

Bien joué? À voir, car l’élu se dit aussi intéressé par Berne, de quoi refroidir peut-être les électeurs. Autre inconnue, leur réaction à la candidature de Philippe Morel, une personnalité ambitieuse, qui apporte en dot sa notoriété, mais qui a fréquenté de nombreuses chaumières politiques avant d’arriver à bon port.

À qui profitera le départ de l’ancien patron de la Sécurité et de la Santé? Aux candidats de droite restants. En tête desquels le plus connu, Pierre Maudet, dont le programme «ni gauche, ni droite», démangeaison antifrontalière en moins, correspond pile-poil à celui du MCG. Débarrassé d’un rival encombrant, le représentant de la liste Libertés et Justice sociale voit ainsi la route s’aplanir, même si le succès de son mouvement au Grand Conseil est tout sauf acquis.

Le combat pour le Conseil d’État s’annonce meurtrier. Tandis que la gauche mène tranquillement sa campagne, ce qui lui assure un avantage mécanique, la droite est éclatée façon puzzle entre dix candidats à l’Exécutif. Pour trois ou quatre sièges à prendre, c’est beaucoup. C’est trop.

