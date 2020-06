Présidence du Parti socialiste – La voie royale s’ouvre pour Mattea Meyer et Cédric Wermuth En choisissant la course au Conseil d’État valaisan, Mathias Reynard laisse le champ libre au duo alémanique pour succéder à Christian Levrat en octobre. Florent Quiquerez

On ne voit pas qui pourrait désormais concurrencer de manière crédible le duo Mattea Meyer (ZH) et Cédric Wermuth (AG). Keystone

Officiellement en stand-by jusqu’au 10 août, la course à la présidence du PS a subi un gros coup d’accélérateur ce lundi. Tiraillé entre l’envie de diriger le parti ou de tenter sa chance au Conseil d’État valaisan, Mathias Reynard a finalement choisi son canton. «J’ai envie de mettre à disposition des Valaisannes et des Valaisans mon énergie, mon expérience et les nombreux contacts tissés à Berne», explique le conseiller national.