Delphine Bachmann KEYSTONE

Cologny, 15 mars

Si la candidate vert-rose avait véritablement réussi à rassembler les votes de gauche, elle aurait recueilli plus de 50% des voix et aurait été élue au premier tour. Ça n’est clairement pas le cas. La droite, elle, présentait cinq candidats et a récolté plus de 60% des voix. Paradoxe: une droite divisée fait plus de voix que la gauche minoritaire mais unie. Et si la droite genevoise redevenait raisonnable, fidèle à ses valeurs, intelligible? Cet appel s’adresse à tous les hésitants, potentiels abstentionnistes ou engagés mais déboussolés.

Grâce au Centre, un alignement des planètes peut devenir une opportunité pour notre canton, lui permettant ainsi de se montrer, à nouveau, responsable. Delphine Bachmann est toute désignée: jeune, engagée, crédible, intelligente, connue et reconnue au-delà de son parti. N’oublions pas que nos adversaires politiques prônent la décroissance et des hausses d’impôts, de manière générale et dogmatique. Rien d’autre. N’oublions pas non plus que nos «Genfereien» entachent la réputation de notre République à Berne. Rien d’autre.

Concrétisons notre responsabilité de citoyens, de femmes et d’hommes engagés et valeureux: votons et faisons voter Delphine Bachmann.

L’élection de Delphine Bachmann, valeureuse, engagée et compétente, donne l’opportunité, dans une droite unie, d’éviter une autre crise que la crise sanitaire et économique, à savoir une crise politique au sein du gouvernement genevois, qui serait dévastatrice. L’engagement de cette femme de conviction ne doit être ni un sacrifice, ni un alibi. Tant la raison que la vision d’un avenir post-crise du Covid ambitieux doivent conduire tous les électeurs de ce canton qui souhaitent sortir de cette crise grandis et responsables à voter en faveur de la candidate du Centre, Delphine Bachmann. Une étoile montante n’est pas une étoile filante.

Pierre-François Unger