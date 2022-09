Fête populaire – La Vogue de Carouge retrouve son public La manifestation d’automne de la Cité sarde a rassemblé plus de 20’000 personnes, indiquent les organisateurs. Marc Bretton

Genève, le 3 septembre 2022. Un samedi à la Vogue de Carouge. Sous l’orage, tout le monde s’abrite sous le grand chapiteau. LAURENT GUIRAUD

On se presse à la Vogue de Carouge. Après deux éditions supprimées, plus de 20’000 personnes se sont retrouvées sous le chapiteau central, dans l’espace enfant, sur les carrousels ou au tir au canon. Elles se sont succédé par vagues entre vendredi et dimanche soir, augmentant avec une régularité d’horloge à l’heure du repas du soir.