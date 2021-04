Lettre du jour – La vocation agricole du site de Budé Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 26 avril

Nous souhaitons donner notre position quant aux propos tenus par l’Association des habitants du Petit-Saconnex (AHPTSG), qui dénigre notre activité et notre clientèle.

À notre avis, la création d’une maison de quartier sur le site de la Ferme de Budé est incompatible avec l’ensemble des activités réalisées actuellement. Nous soutenons évidemment la création d’une maison de quartier au Petit-Saconnex, mais dans un lieu plus adéquat.

Voici une liste des principales activités que nous menons, avec une vingtaine de collaboratrices: un hectare de terrain cultivé en bio avec une attention toute particulière portée à la biodiversité; un marché de produits locaux issu d’une collaboration étroite avec plus de 200 paysannes et artisanes de Suisse romande, visité par un millier de clientes chaque semaine; l’accueil d’environ 2000 enfants par an dans le cadre d’un programme de sensibilisation aux métiers de la terre l’École à la Ferme; l’accueil de nombreuses bénévoles, adolescentes déscolarisées ou réfugiées; des événements réguliers (marché de Noël, marché aux plantons et dégustations de produits du terroir).

Dans ce contexte, nos activités seraient menacées par la création d’une maison de quartier. En effet nous sommes déjà limitées par le manque de place et d’infrastructures. Le lieu serait donc saturé si on y ajoutait un acteur supplémentaire.

Nos activités génèrent l’utilisation de machines agricoles, le passage quotidien de fournisseurs (camions), ce qui rend l’usage du site fortement dangereux lors d’activités festives et non encadrées. Nos jardinières s’évertuent à préserver et à enrichir le terrain agricole que nous cultivons, et nous voyons difficilement la cohabitation avec des activités festives régulières.

Nous mettons beaucoup d’énergie, d’efforts et d’amour pour que la Ferme de Budé soit un lieu de rencontre et de partage pour nos clientes, les enfants et les habitantes du quartier. Nous réaffirmons que la vocation du site de Budé doit rester agricole, mais publique, et c’est cela que nous nous efforçons de faire au quotidien!

Natacha Porcher, Léo Zulauf pour l’équipe de la Ferme de Budé

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.