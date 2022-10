Un diplomate chinois dénonce – La visite de parlementaires suisses à Taïwan est «dérangeante» Le consul général de Chine en Suisse estime que le voyage prévu en 2023 pourrait représenter une atteinte aux intérêts fondamentaux de Pékin.

Le groupe parlementaire Suisse-Taïwan a pour but d’entretenir et d’approfondir les relations entre la Suisse et Taïwan. AFP/MARVIN RECINOS

La visite prévue à Taïwan du groupe d’amitié parlementaire Suisse-Taïwan est «dérangeante», estime le consul général de Chine en Suisse Zhao Qinghua. Selon lui, il s’agit d’un contact officiel.

«Les parlementaires sont des représentants officiels du pays et non de simples citoyens», déclare Zhao Qinghua dans un entretien diffusé samedi par les «Schaffhauser Nachrichten». Une telle visite est au fondement des relations diplomatiques avec la Chine, ajoute-t-il. «Le non-respect du principe d’une seule Chine signifie une violation de la souveraineté de la Chine, une ingérence dans ses affaires intérieures et une atteinte à ses intérêts fondamentaux.»

Il considère malgré tout que «la relation entre la Chine et la Suisse est positive». Les deux pays participent activement à l’accord de libre-échange, souligne-t-il, mais «les questions de droits de l’homme ne devraient pas être incluses dans ce processus».

Le groupe parlementaire Suisse-Taïwan a pour but d’entretenir et d’approfondir les relations entre la Suisse et Taïwan. Une visite du groupe à Taïwan est prévue l’année prochaine.

ATS

