Transmission du SARS-CoV-2 – La virulence du variant Delta complique la donne Une personne vaccinée infectée par le variant indien est probablement aussi contagieuse qu’une personne non vaccinée qui l’attrape, selon des données américaines. Marie Nicollier

Le variant Delta , plus contagieux que ses prédécesseurs, représente plus de 90% des infections dans le monde KEYSTONE

Si une personne est infectée par le SARS-CoV-2 malgré la vaccination, on pourrait s’attendre à ce qu’elle ait une charge virale plus faible et donc moins de chance de le transmettre. Or le risque de transmission du variant Delta - qui représente plus de 90% des cas de Covid dans le monde - semble analogue chez une personne vaccinée infectée et une personne non vaccinée infectée. Une nouvelle donnée scientifique américaine d’importance dans un contexte de hausse des cas et de ralentissement du rythme de la vaccination.

«Le variant Delta étant bien plus transmissible qu’Alpha, il tend à contourner plus souvent le barrage censé protéger contre l’infection et à infecter un peu plus facilement les gens vaccinés», résume le Lausannois François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’University College of London.