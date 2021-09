Portrait de Mélodie Zhao – La virtuose classique veut propager l’électronique La pianiste chinoise de Saint-Prex s’est émancipée à Berlin. Elle invite dans sa commune les grands noms de la scène électro associés à des musiciens classiques. Matthieu Chenal

Mélodie Zhao, pianiste et compositrice, lance le nouveau Spectrum Festival à Saint-Prex. Vanessa Cardoso/24 heures

Toujours tout faire à fond, sans se soucier du qu’en-dira-t-on. C’est en somme la constante dans la trajectoire impressionnante de Mélodie Zhao, même si on peine à reconnaître aujourd’hui la gentille fille sage qui alignait les records de précocité au piano: intégrale des études de Chopin à 14 ans, celles de Liszt à 16, enregistrement des 32 sonates de Beethoven entre 17 et 19 ans.

À part quelques années d’enfance en Chine sous la garde éclairée de ses grands-parents, la pianiste chinoise a passé l’essentiel de sa jeunesse à Saint-Prex, où vivent ses parents musiciens. La jeune femme épanouie, qui vient de fêter ses 27 ans – et ses 20 ans de carrière! –, met en ce moment toute son énergie à lancer la première édition de son Spectrum Festival* à Saint-Prex, où la musique classique côtoie l’électronique, sa nouvelle passion. Mélodie Zhao est en train de prendre une autre dimension et assume son caractère entier: gourmande, expansive, drôle, libre et fonceuse.