Encre bleue – La Virgule nous épate Opinion Julie

Distribution de la soupe populaire l’année dernière par l'association la Virgule. STEEVE IUNCKER GOMEZ

C’est pas pour dire, mais à force de l’exercer, nous avons l’œil pour repérer les associations genevoises qui font un boulot épatant envers les plus fragiles d’entre nous.

Ainsi La Virgule, qui vient de recevoir le Mérite de la commune de Lancy «pour son implication sans faille depuis 1994 en faveur des personnes les plus démunies de notre canton», comme le stipule le document officiel remis mardi soir à celles et ceux qui rendent cette structure si vivante et attachante.

Pour rappel, l’association ainsi distinguée était l’une des trois bénéficiaires de la Thune du Cœur l’an dernier, comme elle l’avait été en 2017 et 2010 déjà. Avant je ne sais plus…

Ceci pour dire que nous avons toujours à cœur de travailler avec des partenaires sérieux et efficaces avec mon Jules, qui se remplit actuellement de thunes pour la suite des opérations.

Comment participer à la Thune du Cœur Afficher plus Pour participer, vous n’avez que l’embarras du choix. L’important, comme les sportifs le disent, c’est de participer. Pour faciliter les dons et s’adapter aux usages en cours, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement, notamment numériques. En voici la liste et la marche à suivre. - Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateurs compris. - Par virement bancaire aux coordonnées suivantes: Julie - La Thune du Cœur UBS SA, numéro 0240-504482.01K, IBAN CH080024024050448201K, BIC UBSWCHZH80A - Les dons en espèces sont toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11, rue des Rois, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

La Virgule, donc. Si les autorités de Lancy ont décidé cette année de la récompenser, c’est principalement pour sa réactivité durant la crise sanitaire qui a vu de nombreuses personnes perdre leur logement et basculer dans la précarité.

L’association a trouvé des solutions originales pour augmenter sa capacité d’accueil, grâce à un partenariat avec un groupe hôtelier et l’ouverture d’un nouveau dispositif pour femmes.

Elle a également lancé une action de soupe populaire, qui est d’ailleurs reconduite cet hiver. Dès le 2 décembre et jusqu’à fin mars prochain, la distribution aura lieu les jeudis et vendredis soir de 18 h à 20 h devant la chapelle du Centre Henry Dunant.

De nombreux bénévoles seront là pour offrir un bol de soupe chaude et du réconfort à toute personne en situation de précarité ou souffrant de solitude. C’est décidément une belle invention, La Virgule!

Et chapeau aussi à Élise Chabbey, cycliste professionnelle et médecin, qui a reçu le même jour le Mérite de Lancy.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.