Enseignement – La violence à l'école explose. Que puis-je faire en tant qu'enseignante? Deux fois par mois, un ou une médecin des Hôpitaux universitaires de Genève traite d'une question médicale concernant des problématiques liées à la santé et à la famille. Dr Emmanuel Escard - HUG

Toutes les études le montrent, la violence à l’école est de plus en plus fréquente. Déjà en primaire,

des enfants sont contraints par d’autres à s’embrasser ou à se déshabiller par exemple. Les toilettes

et les vestiaires sont des lieux privilégiés pour ces situations. Très tôt, les enfants issus des minorités

sont exclus sous prétexte qu’ils sont premiers de classe, étrangers, croyants, «pauvres», «gros»,

etc.

Un quart des enfants n’osent pas parler des violences qu’ils subissent. Cela est regrettable car

la moitié des problèmes pourrait être résolue en partie par le dialogue. Les études montrent que les microviolences répétées, sournoises et donc difficiles à repérer, sont de loin les plus fréquentes.

La violence à l’école n’est pas due au laxisme pédagogique et elle est rarement le fait d’individus extérieurs. Elle concerne autant les filles que les garçons. Elle s’observe dans toutes les classes sociales et dans tous les styles d’éducation.

En revanche, la stabilité du corps enseignant est l’élément majeur de cohésion et de prévention. Un faible turn-over est donc préférable. Les violences psychologiques peuvent avoir des conséquences lourdes en termes d’échec scolaire et professionnel. Mais aussi de comportements violents à l’égard d’autrui ou contre soi.



L’expérience montre que les stratégies cantonales ou nationales de lutte contre les violences à

l’école sont efficaces et peu coûteuses. Elles prévoient que les enseignants, les enseignantes et les

élèves s’y investissent activement, par exemple par le théâtre, des jeux de rôle, des forums ou des

projets coopératifs. Il faut aussi y associer les familles et les communautés. Cela passe également par

une sensibilisation du corps enseignant, qui est le vecteur des bonnes pratiques.

Si vous êtes victime, témoin ou auteur de violence, vous pouvez vous adresser à la consultation de

médecine et prévention de la violence pour obtenir de l’aide.



