Sortie en famille à Genève – La Ville vous offre un dimanche ludique à Plainpalais Qu’il soit de société, de construction ou de stratégie, le jeu sous toutes ses formes sera roi le 29 janvier à la salle communale. Entrée gratuite pour tous les âges. Xavier Lafargue

La salle communale de Plainpalais accueille depuis une quinzaine d’années la journée «Jeux en famille». Ici un atelier autour du jeu de construction Kapla®, en 2019. PIERRE ALBOUY

Et si on jouait? D’accord, mais à quoi? Ce dimanche 29 janvier à la salle communale de Plainpalais, vous aurez un choix immense à l’occasion de la nouvelle édition de «Jeux en famille». Une journée ludique où l’entrée est libre et toutes les activités sont gratuites. Elle est organisée depuis une quinzaine d’années par la Ville de Genève, avec la collaboration des ludothèques municipales.

«L’espace d’une journée, la véranda deviendra l’univers de la construction et de l’imagination.»

Dans la salle, de grands espaces garnis de tables seront animés par des ludothécaires. On y trouvera notamment des jeux de société ou de stratégie, des classiques jeux de plateau aux jeux d’éveil sensoriel et à ceux d’animation tel Loup-Garou, où il s’agit de se glisser dans la peau d’un personnage. Les célèbres planchettes en bois de la marque Kapla® leur partageront la vedette.

L’espace d’une journée, la véranda deviendra l’univers de la construction et de l’imagination. Par exemple avec le célèbre train en bois Brio et le monde infini des Playmobil®. Sur la terrasse, trois escape games (prévus dès 7 ans) attendent les visiteurs.

Ateliers et tombolas

Outre une animation musicale le matin, et la présence de magiciens, des ateliers seront proposés, avec inscription sur place. Ils feront la part belle au papier, puisqu’il s’agit d’origami d’une part, et de créations sur papiers et cartons d’autre part.

Cette journée (de 10 h à 17 h) se veut adaptée aux familles, même si l’on peut très bien venir seul. Ainsi, un espace sera réservé aux enfants en bas âge. Enfin, deux tombolas seront organisées, l’une le matin, l’autre l’après-midi.

