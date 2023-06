Politique culturelle à Genève – La Ville vise une culture décloisonnée et innovante Un nouveau rapport dévoile des pistes de réflexion sur l’offre culturelle à Genève. Namya Bourban

La culture se doit d’élargir ses frontières. C’est le message qu’a voulu faire passer le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève dans le rapport «Les empreintes créatives». DR

La culture genevoise entend bien se parer d’une nouvelle robe en 2023. Aux tissus plus diversifiés, décloisonnés, dynamiques, durables et innovants. C’est du moins ce que suggère la nouvelle recherche «Les empreintes créatives», qui se concentre sur l’économie culturelle et créative genevoise.

Ce rapport, mandaté par le Département de la culture et de la transition numérique (DCTN) de la Ville, s’intéresse à l’impact et à la place accordée aux arts et à la culture dans l’économie genevoise. En guise d’éléments de réponse, 19 questions clés et 26 pistes de réflexion.

Menée par l’analyste de données Roman Page ainsi que par les professeurs Frédéric Martel Christoph Weckerle, du Centre de l’économie créative de l’Université de Zurich (ZCCE), l’étude consiste en une mise à jour du rapport réalisé en 2017 sur «le «poids» de l’économie créative et culturelle à Genève». En passant de «poids» à «empreinte», on a gagné en subtilité.

«Il faut protéger l’art mais aussi lui permettre de se développer.» Frédéric Martel, professeur en économies créatives à l’Université de Zurich

Cette fois-ci, l’étude intègre une recherche qualitative, en plus des aspects quantitatifs. Les bases ont été posées en 2017: la culture occupe une place prépondérante dans l’économie du canton. La question est désormais de savoir qu’en faire. Qu’est-ce qui a concrètement changé entre ces deux études? Réponse en trois points.

Élargir les frontières de la culture

L’objectif de ce nouveau rapport consiste à poser un regard décentré et décloisonné sur la notion de culture. «Il faut protéger l’art mais aussi lui permettre de se développer», avance Frédéric Martel.

Le professeur fait allusion à des formes moins «standards» de la culture comme les jeux vidéo, l’intelligence artificielle ou encore l’horlogerie. Il s’agirait d’ouvrir les champs de réflexion au numérique et à l’environnement, tant au niveau des sujets traités que sur les manières de procéder. Il faut donc mettre l’accent sur l’innovation pour bousculer les frontières de la culture.

«Culture, aménagement du territoire, économie, formation; nous visons un alignement des politiques publiques aux enjeux communs.» Marie-Aude Python, directrice du DCTN

Pour permettre ces développements, la stratégie consiste à élargir les collaborations entre différents acteurs en intégrant davantage les populations peu représentées dans la vie culturelle genevoise, comme les frontaliers ou les migrants.

Des collaborations entre les secteurs sont également à privilégier. «Culture, aménagement du territoire, économie, formation; nous visons un alignement des politiques publiques aux enjeux communs», ajoute Marie-Aude Python, directrice du DCTN.

Garder les talents à Genève

En présentant ce rapport à la presse ce mardi, Sami Kanaan, conseiller administratif chargé du DCTN, a relevé la fierté qu’a Genève de disposer d’une telle mosaïque multiculturelle: «Genève fait des gens d’ailleurs des gens d’ici.» Mais il y a un hic: les étudiants en arts formés dans la Cité de Calvin ne sont pas suffisamment nombreux à y rester, malgré l’augmentation de 30% du nombre de travailleurs dans le milieu culturel en dix ans.

Sami Kanaan présente «Les empreintes créatives». NICOLAS LIEBER

«Notre message: les métiers culturels représentent un fort potentiel d’employabilité. Le rapport confirme le fait que nous disposons de nombreux talents liés à la culture, l’environnement, les sciences à conserver à Genève», ajoute Sami Kanaan.

Revaloriser le secteur

«En général, on perçoit le secteur culturel comme étant faible. Là, on montre à quel point il peut être dynamique et innovant», avance Christoph Weckerle. Le rapport présente ainsi une volonté de casser l’image que l’on se fait de l’art.

«L’étude confirme le fait que la culture constitue une branche économique majeure qu’il est nécessaire de prendre au sérieux.» Sami Kanaan, conseiller administratif chargé du DCTN

«L’étude confirme le fait que la culture constitue une branche économique majeure qu’il est nécessaire de prendre au sérieux, souligne Sami Kanaan. La crise du Covid a prouvé à quel point il est difficile de se passer de culture. J’espère vivement que la loi culture sera votée au Grand Conseil cette fin de semaine.»

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

