Genève – La Ville veut faire des Feuillantines un parc public Après le refus de la Cité de la musique, Alfonso Gomez souhaite créer un parc et une réserve naturelle sur le terrain de l’ONU. Des négociations à plusieurs niveaux s’engagent. Théo Allegrezza

La Villa des Feuillantines, dont le domaine est aujourd’hui inaccessible au public. PIERRE ALBOUY

Le domaine des Feuillantines pourrait-il devenir un parc public? C’est l’ambition d’Alfonso Gomez. Après le refus en juin par les citoyens de la ville de Genève d’y construire la Cité de la musique, le magistrat Vert a fait une proposition en ce sens auprès du Conseil administratif. «J’ai proposé qu’on évalue la possibilité de reprendre le droit de superficie accordé par l’ONU à la Fondation pour la Cité de la musique (FCMG), et mes collègues m’ont dit d’aller de l’avant», a-t-il déclaré lundi dans «Le Courrier».

Élaboré sous l’égide des autorités cantonales, le projet initial prévoit que l’ONU, propriétaire de cet espace de 24’000 m², cède un droit de superficie à la FCMG. Montant: 25,6 millions de francs étalés sur nonante ans. Contacté, Alfonso Gomez relativise le coût d’une telle opération: «Il faudra discuter avec les Nations Unies, mais en l’état cela équivaudrait à une augmentation de 285’000 francs par an dans le budget», calcule le chef du Département des finances, de l’environnement et du logement. À quoi viendraient s’ajouter les frais d’entretien du parc. «Ils ont été estimés entre 250’000 francs et 400’000 francs. L’objectif, c’est qu’entre le droit de superficie et l’entretien, on reste dans ces eaux-là», ajoute l’édile écologiste.