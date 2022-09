Pénurie énergétique en Ville – La Ville veut aussi des mesures énergétiques Une motion votée en urgence au Municipal demande au Conseil administratif de mettre en place des actions concrètes. Léa Frischknecht

Mercredi 7 septembre, tous les partis avaient signé la motion Verte sauf l’UDC. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Mercredi après-midi, le Conseil d’État annonçait les contours de son plan d’action pour faire face à la crise énergétique. Le soir, c’était au tour du municipal de la Ville de Genève de débattre des mesures à mettre en place sur le territoire communal. En urgence, deux motions étaient proposées par Yves Herren, élu hors parti, et les Verts. La première, demandant «l’installation généralisée d’un interrupteur électrique principal à carte dans les appartements propriété de la Ville de Genève», fut renvoyée en commission du logement. La seconde, votée sur le siège.

Piscines à 24°

Face à l’augmentation des prix du gaz, du mazout et de l’électricité qui s’ajoutent à la problématique du dérèglement climatique, cette motion, signée par tous les groupes sauf l’UDC, demande au Conseil administratif «des mesures de sobriété énergétique simples et efficaces». Dans la liste, notamment, la limitation du chauffage des bâtiments publics à 19°, celui de l’eau des piscines couvertes à 24° ainsi que l’extinction de l’ensemble des locaux publics et vitrines commerciales la nuit.

«Les prix de l’énergie ont remplacé les inquiétudes liées au Covid et la crise humanitaire en Ukraine. Les collectivités publiques doivent désormais proposer des solutions, la responsabilité individuelle ne suffira pas», souligne Louise Trottet, au moment des débats. L’élue Verte rappelle qu’il s’agit là de mesures écologistes mais également économiques. «Il faut limiter les coûts financiers que la hausse va représenter pour le budget de la Ville ainsi que la charge sur les contribuables.»

L’Exécutif déjà sur le dossier

La motion globalement soutenue, ce sont surtout les amendements proposés par les élus qui ont suscité le débat. L’intégration, dès que possible, de décomptes individuels pour le chauffage et l’eau dans les logements est ainsi acceptée. De même que la mise en place d’une «météo de l’électricité», basée sur l’exemple du site français Ecowatt permettant d’informer heure par heure sur l’état du courant électrique. «Cet outil permet aux citoyens d’avoir les bons gestes aux meilleurs moments», souligne Théo Keel, auteur de l’amendement.

Pour Frédérique Perler, cette motion acceptée par 55 voix oui, 5 non et 9 abstentions, ne fera que «cautionner ce que fait le Conseil administratif en la matière». La magistrate Verte a rappelé que les services de la Ville travaillent depuis l’été sur une série de propositions qui devraient être présentées prochainement à l’Exécutif. Et quant au débat sur la limitation à 19°, que le Centre souhaite voir placée à 20°, Frédérique Perlera rappelé que chaque mesure devrait être adaptée aux citoyens.

Les Pâquis au cœur des débats Afficher plus Pour la séance de rentrée du Conseil municipal de la Ville de Genève, beaucoup n’avaient qu’un sujet en tête: les Pâquis. Sur les huit urgences demandées par les élus, la moitié concernait le quartier de la rive droite. Toutes ont été refusées ou envoyées en commission. Les Pâquis et son préau, tout d’abord, dont la conseillère administrative Frédérique Perler a annoncé la prochaine fermeture en raison des nuisances liées au trafic de drogue. La motion du MCG, demandant des travaux de sécurisation à 400 000 francs est ensuite refusée à une voix près. Son affaire de dégrappage, ensuite, avec quelques mots de la maire, Marie Barbey-Chappuis, revenant sur les conclusions du rapport de Christine Junod et des mesures annoncées par Frédérique Perler. «La nouvelle codirection du département est en place depuis le 1er septembre et a pour mission d’examiner les processus de décision et les directives ainsi que de prendre des mesures appropriées pour le cas d’espèce d’ici à la fin de l’année», détaille la magistrate, ajoutant qu’une demande de nouveaux postes sera présentée au budget 2023. Les Pâquis et son cruel manque de végétalisation, enfin, détaillé par une Paule Mangeat émue. «Être une Pâquisarde, quelle aventure», lance la socialiste pour demander qu’on «écoute enfin la population et qu’on fasse confiance aux associations». Sa motion est envoyée en commission de la cohésion sociale et de la jeunesse.

