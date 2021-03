Falaises de Saint-Jean – La Ville travaille à la réouverture prochaine du fameux sentier Bonne nouvelle pour tous: le 22 mars, on pourra à nouveau marcher et courir sur la rive droite du Rhône. Explications. Thierry Mertenat

Une meilleure communication visuelle est prévue à cet endroit qui marque le départ des promenades au bord du Rhône. LAURENT GUIRAUD

La popularité du sentier des Falaises ne se dément pas. Par beau temps, des centaines de personnes l’empruntent chaque jour. Le week-end, toujours sous le soleil, on dépasse le millier de visiteurs quotidiens. Pas étonnant alors que les palissades posées en urgence suite à l’éboulement du dimanche 31 janvier n’aient pas résisté à la frustration des gens.

Elles sont groggy debout, les barrières, désolidarisées et tordues, les cadenas flambant neufs ne tiennent plus rien. On retourne alors aux nouvelles auprès de nos autorités municipales, à qui on ne peut pas reprocher d’en avoir trop dit jusqu’ici. Un seul panneau, «Accès interdit», sans que la menace ne saute aux yeux.