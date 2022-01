Sans retourner à l’âge des cavernes – La ville suisse du futur se chauffe proprement au CO₂ «Le Matin Dimanche» vous offre une promenade dans cette cité de 2050, qui a évolué pour devenir silencieuse, propre et vertueuse, où il y a encore des voitures et de nouveaux trottoirs. Jocelyn Rochat

François Maréchal ingénieur, travail sur le recyclage des énergies. Et récupération du CO₂ . SEDRIK NEMETH

C’est un antidote contre la peur du climat. Une histoire qu’il faut raconter aux 75% d’adolescents qui trouvent «leur futur effrayant», comme l’a montré un sondage mené l’an dernier dans une dizaine de pays. Face à cette écoanxiété massive, la seule réponse qui vaille, c’est de trouver une vision qui nous dirait où aller et que faire. Or ce plan existe.

«La ville du futur se chauffera et se refroidira avec du CO₂, sans rejeter de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le gaz carbonique peut devenir le pétrole des cités de demain», explique François Maréchal. Avec ses collègues, ce professeur de l’EPFL, basé à Sion, a développé un concept original qui montre «comment la Suisse peut construire des villes autonomes en énergie et qui n’achètent plus de ressources fossiles à l’étranger, et cela sans se ruiner ni retourner vivre dans des cavernes».