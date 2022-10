Coupe du monde de football – La Ville sensibilisera le public sur sa fan zone Mercredi soir, le municipal a accepté le projet de délibération pour une campagne de communication autour des impacts du Mondial au Qatar. Léa Frischknecht

La fan zone prévue cet hiver sera de taille bien plus modeste que les événements estivaux habituels à Genève. GEORGES CABRERA

«Plus de 2000 morts sur les chantiers, environ 160 vols d’avion par jour durant la compétition et près de 7 ans de prison pour les personnes accusées de relations homosexuelles.» Mercredi soir, le Qatar et les chiffres liés à sa Coupe du monde, listés par le socialiste Théo Keel, ont occupé les débats au Conseil municipal de la Ville de Genève. À une cinquantaine de jours du coup d’envoi, le coup de sifflet final marque une victoire de la gauche puisque le Délibératif accepte, par 42 oui, 25 non et 2 abstentions, de dédier 20’000 francs à une campagne de sensibilisation autour des impacts environnementaux et humains de l’événement qatari.