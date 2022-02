Lutte contre les îlots de chaleur – La Ville passe à une gestion de ses arbres sans élagage Des centaines de spécimens vont être petit à petit convertis à une forme semi-libre, entre autres afin d’augmenter leur ombrage. Antoine Grosjean

La place du Vélodrome avant et après (image de synthèse) la conversion à une gestion des arbres sans élagage. DR

Le rituel saisonnier de la taille des arbres, c’est fini. On ne verra plus ces équipes d’élagueurs perchés dans les branches pour «tondre» les platanes et autres feuillus en hiver. Après une phase pilote lancée il y a un an, la Ville de Genève va petit à petit renoncer à l’élagage de la majeure partie de son patrimoine arboré urbain. Le but est notamment d’augmenter l’ombrage de ces arbres afin de lutter contre les îlots de chaleur.

Suite à l’essai effectué l’an dernier sur plus de 300 spécimens, une étude a été menée sur les 1370 arbres qui étaient jusque-là élagués annuellement. Il en résulte que quelque 900 d’entre eux, situés dans des quartiers fortement urbanisés, sont en suffisamment bonne santé pour supporter un accroissement du poids des branches et du feuillage, et pour développer une résistance au vent. La Ville abandonne ainsi la pratique – avant tout esthétique – dite de la taille «en tête de chat» héritée du XIXe siècle. Ce terme fait référence aux grosses boules qui se forment au bout des branches régulièrement élaguées.

Projet échelonné jusqu’en 2026

Pour la saison en cours, une centaine d’arbres ont été sélectionnés sur cinq sites: à la rue du Vélodrome (onze platanes), à la rue Dancet (cinquante platanes), au boulevard de la Cluse (treize tilleuls et cinq érables), sur la place Lise-Girardin (quatre platanes) et à la rue du Mont-Blanc (dix-sept charmes). La conversion à une forme semi-libre des 800 arbres restants a été échelonnée jusqu’en 2026. Quant aux 500 arbres sur lesquels il n’est pas possible de renoncer complètement à l’élagage, ils seront néanmoins taillés seulement un hiver sur deux, ce qui permettra au passage de dégager des ressources humaines.

La rue Dancet avant et après. DR

Car l’abandon de l’élagage ne signifie pas forcément que les collaborateurs du Service des espaces verts (SEVE) auront moins de travail, en tout cas dans un premier temps. En effet, la phase de conversion, qui dure entre cinq et huit ans pour chaque arbre, nécessite un accompagnement étroit pour s’assurer qu’il arrive à porter son branchage. Il faudra aussi former les équipes de taille aux nouvelles techniques d’intervention et de grimpe. C’est pourquoi cette nouvelle politique de gestion des arbres se fera par étapes.

Bénéfices multiples

Celle-ci s’inscrit dans les objectifs de la Ville de Genève pour végétaliser davantage les quartiers et lutter contre le réchauffement climatique. Le but est d’accroître la surface arborisée de 21% à 30% d’ici à 2030. Et, pour cela, la Ville fait feu de tout bois, ayant déjà décidé de remplacer chaque arbre abattu par la plantation de trois nouveaux spécimens et lancé des projets de microforêts urbaines plantées avec la contribution des habitants. Le tout afin de lutter contre le réchauffement climatique.



Un arbre qui n’est plus élagué chaque année peut voir sa couverture ombragée augmenter de 250%. Cela permet aussi d’accroître sa capacité d’absorption du CO₂ et de filtration des particules fines, améliorant ainsi la qualité de l’air en ville, et contribue en outre à rafraîchir l’atmosphère des quartiers concernés par évapotranspiration. Sans compter les bénéfices pour la biodiversité, puisque les arbres hébergent une multitude d’espèces animales et végétales.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.