Précarité à Genève – La Ville ouvre 80 places d’hébergement d’urgence supplémentaires Vu les températures glaciales des prochains jours, le dispositif «Grand froid» a été activé. En tout, 638 places sont disponibles pour les sans-abri. Emilien Ghidoni

Les maraudes nocturnes du Service social de la Ville de Genève seront aussi renforcées. MAGALI GIRARDIN

Dès dimanche, 80 places de plus seront ouvertes par la Ville de Genève pour loger des sans-abri. C’est l’abri PC de Champel qui sera réquisitionné à cet effet. La décision a été prise dans le cadre du plan «Grand froid», alors que les températures vont chuter en dessous de zéro ce week-end. Cette décision sera réévaluée mercredi.

Grâce à cette mesure, le dispositif d’accueil d’urgence de la Municipalité pourra accueillir 638 personnes. «Il s’agit de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Il y va de notre dignité à toutes et tous», explique Christina Kitsos, conseillère administrative. Pour être hébergées, les personnes à la recherche d’un logement ou les individus leur venant en aide doivent appeler le 0800 22 22 10.

Tournées nocturnes

Le numéro est gratuit et joignable de 12 h à 17 h durant le week-end et de 8 h 45 à 12 h, puis de 12 h 30 à 17 h pendant la semaine. Le Service social de la Ville va aussi renforcer ses tournées nocturnes, pour apporter des couvertures aux personnes à la rue et les orienter vers les dispositifs existants.

est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos

